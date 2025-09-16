SPORT1 16.09.2025 • 11:43 Uhr US-Präsident Donald Trump ist über eine Regeländerung der NFL empört. In einem Beitrag in den sozialen Medien schießt der 79-Jährige gegen die Liga.

US-Präsident Donald Trump hat sich in den sozialen Medien klar gegen die Regeländerung beim Kickoff im American Football positioniert. „Die NFL muss diese lächerlich aussehende Regel zum Kick-off wieder abschaffen“, wetterte der 79-Jährige auf seiner Plattform Truth Social.

Bereits in der vergangenen Saison wurden die Regeln beim Kick-off angepasst. Hintergrund war, das Verletzungsrisiko der aufeinander sprintenden Spieler zu minimieren. In der neuen Saison wurde die Regel noch einmal leicht verändert, um das Laufspiel nach dem Kick-off wieder attraktiver zu gestalten. Das Risiko für die Spieler soll sich dadurch aber nicht erhöhen.

Deutsche in der NFL Team Position Geburtstag und Ort Größe/ Gewicht College bisherige Stationen Amon-Ra St. Brown Detroit Lions Wide Receiver 24. Oktober 1999 in Anaheim (USA/Kalifornien) 1,83m/ 92 kg University of Southern California (USC) USC Trojans Brandon Coleman Washington Commanders Offensive tackle 12. Oktober 2000 in Newport News (USA/Virginia) 1,98 m / 145 kg Texas Christian University (TCU) Trinity Valley Community College, TCU Jakob Johnson Houston Texans Fullback 15. Dezember 1994 in Stuttgart 1,91 m /116 kg Tennessee Stuttgart Scorpions, New England Patriots, Las Vegas Raiders, New York Giants

NFL: Trump lästert über „Weichei-Football“

Trump passt all das nicht. „Der Ball bewegt sich, aber die Spieler nicht, genau das Gegenteil, worum es im Football eigentlich geht“, fügte er hinzu und beschwerte sich über den so entstehenden „Weichei-Football“. Das sei „schlecht für Amerika und die NFL“, so Trump, der sich einen Kick-off wie früher wünscht. Das Echo für Trump war wieder einmal gewaltig, gerade weil er sich in seiner Jugend unter anderem auch mehrfach um den Militärdienst gedrückt hatte.