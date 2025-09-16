US-Präsident Donald Trump hat sich in den sozialen Medien klar gegen die Regeländerung beim Kickoff im American Football positioniert. „Die NFL muss diese lächerlich aussehende Regel zum Kick-off wieder abschaffen“, wetterte der 79-Jährige auf seiner Plattform Truth Social.
Trump tobt wegen NFL-Regel
Bereits in der vergangenen Saison wurden die Regeln beim Kick-off angepasst. Hintergrund war, das Verletzungsrisiko der aufeinander sprintenden Spieler zu minimieren. In der neuen Saison wurde die Regel noch einmal leicht verändert, um das Laufspiel nach dem Kick-off wieder attraktiver zu gestalten. Das Risiko für die Spieler soll sich dadurch aber nicht erhöhen.
Deutsche in der NFL
Team
Position
Geburtstag und Ort
Größe/ Gewicht
College
bisherige Stationen
Amon-Ra St. Brown
Detroit Lions
Wide Receiver
24. Oktober 1999 in Anaheim (USA/Kalifornien)
1,83m/ 92 kg
University of Southern California (USC)
USC Trojans
Brandon Coleman
Washington Commanders
Offensive tackle
12. Oktober 2000 in Newport News (USA/Virginia)
1,98 m / 145 kg
Texas Christian University (TCU)
Trinity Valley Community College, TCU
Jakob Johnson
Houston Texans
Fullback
15. Dezember 1994 in Stuttgart
1,91 m /116 kg
Tennessee
Stuttgart Scorpions, New England Patriots, Las Vegas Raiders, New York Giants
NFL: Trump lästert über „Weichei-Football“
Trump passt all das nicht. „Der Ball bewegt sich, aber die Spieler nicht, genau das Gegenteil, worum es im Football eigentlich geht“, fügte er hinzu und beschwerte sich über den so entstehenden „Weichei-Football“. Das sei „schlecht für Amerika und die NFL“, so Trump, der sich einen Kick-off wie früher wünscht. Das Echo für Trump war wieder einmal gewaltig, gerade weil er sich in seiner Jugend unter anderem auch mehrfach um den Militärdienst gedrückt hatte.
Ob die Verantwortlichen der NFL den Forderungen des US-Präsidenten, der sich lediglich mit Golf körperlich betätigt, nachkommen werden, ist unklar. Trump freute sich jedenfalls darüber, dass im College Football „zum Glück alles beim Alten bleibt, hoffentlich für immer“, wie er abschließend in seinem Post schrieb.