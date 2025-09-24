NFL: Wilson vor dem Aus bei den Giants

SID 24.09.2025 • 05:31 Uhr Der Super-Bowl-Sieger von 2014 wird bei den New York Giants allem Anschein nach durch Rookie Jaxson Dart ersetzt.

Die lange Zeit so erfolgreiche Karriere von Russell Wilson in der National Football League (NFL) neigt sich allem Anschein nach dem Ende zu. Wie mehrere Medien berichten, wird der 36 Jahre alte Super-Bowl-Sieger von 2014 nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen als Quarterback der New York Giants abgesetzt. Neuer Starter wird demnach Rookie Jaxson Dart, der im April in der ersten Runde des Drafts an Position 25 ausgewählt wurde.

Wilson war von 2012 bis 2022 die unangefochtene Nummer eins auf der Position des Quarterbacks bei den Seattle Seahawks gewesen. Nach dem Super-Bowl-Triumph 2014 führte er das Team auch ins finale Spiel im Jahr darauf, verlor dort aber dramatisch gegen die New England Patriots mit Tom Brady (24:28). Im März 2022 wurde er zu den Denver Broncos transferiert und erhielt einen Fünfjahresvertrag über 245 Millionen Dollar.