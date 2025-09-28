NFL: Zwei Touchdowns für St. Brown bei Lions-Heimsieg

SID 28.09.2025 • 22:26 Uhr Die Lions bestätigen ihre gute Form. Dem deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown gelingen zwei Touchdowns.

Der 25-Jährige fing beim souveränen 34:10-Erfolg gegen die Cleveland Browns sieben Pässe für insgesamt 70 Yards sowie seine Touchdowns Nummer fünf und sechs in dieser Saison. Die formstarken Lions stehen damit nach vier Spielen bei einer Bilanz von 3:1.

Mit St. Browns erstem Touchdown setzten sich die Lions im zweiten Viertel auf 17:7 ab, in der Folge ließ sich das Team aus der „Motor City“ auch dank seiner starken Defensive auf dem Weg zum Heimsieg nicht mehr aufhalten. St. Brown sorgte mit seinem zweiten Touchdown zum 34:10 für die Entscheidung. Bei den Browns zeigte Quarterback-Routinier Joe Flacco (kein Touchdown, zwei Interceptions) einen schwachen Auftritt.