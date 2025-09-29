NFL: Verletzt! Sorgen um Superstar

SPORT1 29.09.2025 • 07:02 Uhr Lamar Jackson verletzt sich gegen die Chiefs. Wird der Superstar lange ausfallen?

Die Baltimore Ravens haben in Kansas City einen schwarzen Tag in der NFL erlebt. Beim 20:37 gegen die Chiefs hat sich Quarterback Lamar Jackson Mitte des dritten Viertels eine Oberschenkelverletzung (Hamstring) zugezogen. Auf der Bank dehnte er sein rechtes Bein, wenig später übernahm Ersatzmann Cooper Rush. Zuvor hatte Jackson bereits zwei Turnovers produziert.

Jackson blieb jedoch nicht allein auf der Ausfallliste: Left Tackle Ronnie Stanley schied mit einer Knöchelblessur aus, Linebacker Roquan Smith klagte ebenfalls über Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur. Cornerback Marlon Humphrey verließ wegen Wadenproblemen das Feld, Rookie Nate Wiggins wurde im Schlussviertel im Cart abtransportiert.

Damit fielen den Ravens zahlreiche wichtige Spieler weg. Die personelle Lage ist damit ähnlich kritisch wie die sportliche Lage. „Es sieht für niemanden so aus, als wäre die Saison vorbei“, beruhigte aber Coach John Harbaugh die eigenen Fans.