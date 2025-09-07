Starkes Debüt: „Revenge Game“ geht an Rodgers

SID 07.09.2025 • 22:14 Uhr Der Quarterback wirft beim Wiedersehen mit den New York Jets vier Touchdown-Pässe.

Altstar Aaron Rodgers hat beim Start seiner Abschiedstournee geglänzt und ein erfolgreiches NFL-Debüt im Trikot der Pittsburgh Steelers hingelegt. Der Quarterback führte sein neues Team in der National Football League mit vier Touchdown-Pässen zu einem 34:32 bei den New York Jets, für die er in den vergangenen beiden Spielzeiten aufgelaufen war. Den Sieg machte allerdings Kicker Chris Boswell mit einem Field Goal aus 60 Yards perfekt.

Rodgers, 41, brachte 23 von 30 Pässen für 244 Yards Raumgewinn an den Mann und leistete sich keine Interception. Die NFL hatte das Duell wegen der besonderen Konstellation als „Revenge Game“, als Rachespiel, bezeichnet. Denn Jets-Quarterback Justin Fields spielte 2024/25 für die Steelers.

Nach seiner Entscheidung für eine Unterschrift bei den Steelers hatte Rodgers angekündigt, dass er vor seiner letzten Saison stehe. „Ich habe 20 verdammte Jahre gespielt. Ich habe es genossen, und es gibt keinen besseren Ort, um aufzuhören“, sagte Rodgers, der die Green Bay Packers 2011 zum Super-Bowl-Gewinn geführt hatte.

Die Indianapolis Colts, am 9. November im Berliner Olympiastadion gegen die Atlanta Falcons im Einsatz, feierten einen Traumstart in die neue Spielzeit. Das Team um Quarterback Daniel Jones fegte die Miami Dolphins mit 33:8 aus dem Stadion.

