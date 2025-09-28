Steelers-Quarterback Thompson in Dublin überfallen

SPORT1 28.09.2025 • 21:06 Uhr Skylar Thompson erleidet bei einem Überfall in Dublin offenbar Blessuren. Ein Steelers-Sprecher meldet sich zu Wort.

Der Irland-Trip der Pittsburgh Steelers ist für Quarterback Skylar Thompson mit einem Schock zu Ende gegangen: Der 28-Jährige wurde am Freitag in Dublin überfallen und ausgeraubt, das bestätigten Quellen ESPN.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir sind uns des Vorfalls bewusst und arbeiten mit der NFL-Sicherheitsabteilung zusammen", erklärte Steelers-Sprecher Burt Lauten. Weitere Details nannte die Franchise nicht.