Steelers-Quarterback Thompson in Dublin überfallen

Räuber attackieren Steelers-Quarterback

Skylar Thompson erleidet bei einem Überfall in Dublin offenbar Blessuren. Ein Steelers-Sprecher meldet sich zu Wort.
© IMAGO/ZUMA Press Wire
SPORT1
Der Irland-Trip der Pittsburgh Steelers ist für Quarterback Skylar Thompson mit einem Schock zu Ende gegangen: Der 28-Jährige wurde am Freitag in Dublin überfallen und ausgeraubt, das bestätigten Quellen ESPN.

„Wir sind uns des Vorfalls bewusst und arbeiten mit der NFL-Sicherheitsabteilung zusammen", erklärte Steelers-Sprecher Burt Lauten. Weitere Details nannte die Franchise nicht.

Laut Irish Independent wurde Thompson attackiert, erlitt leichte Verletzungen und verbrachte kurz Zeit im Krankenhaus. Bereits am Sonntag stieß er wieder zur Mannschaft.

