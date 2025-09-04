Super Bowl: Taylor Swift bei der Halbzeitshow? NFL löst Hype aus!

SPORT1 04.09.2025 • 09:47 Uhr NFL-Boss Roger Goodell heizt Gerüchte um Taylor Swift als Act für die Halbzeitshow beim Super Bowl an. Die Fans des Popstars setzen auf Zahlen-Spekulation.

NFL-Commissioner Roger Goodell hat die Spekulationen um einen möglichen Auftritt von Pop-Superstar Taylor Swift in der Halbzeitshow des Super Bowl LX neu entfacht.

In der US-Sendung Today sagte der 66-Jährige auf die Frage, ob Swift eingeladen sei: „Wir würden uns immer freuen, wenn Taylor spielt. Sie ist ein ganz besonderes Talent und jederzeit willkommen.“ Auf weiteres Nachhaken antwortete Goodell lediglich: „Es ist vielleicht möglich.“

Super Bowl: Swifties wittern Zahlenmagie

Seit Monaten legt die Fan-Community jedes Puzzleteil auf die Goldwaage - allen voran Swifts Glückszahl 13. Das Finale steigt im Levi’s Stadium, der Heimstätte der San Francisco 49ers.

Vier plus neun ergibt 13, für viele Fans ein vermeintlicher Hinweis. Hinzu kommt Swifts Verlobung mit Chiefs-Tight End Travis Kelce, der das Thema Football aktuell in fast jedem Boulevard-Magazin verankert.

Keine Pepsi-Barriere mehr für Swift

Eine frühere Hürde ist gefallen: Die Halbzeitshow wird seit 2023 von Apple Music gesponsert, nachdem Pepsi zehn Jahre lang die Rechte hielt. Swift stand während dieser Zeit wegen ihres langjährigen Vertrages mit Coca-Cola außen vor. Jetzt besitzt sie zudem die Rechte an ihren ersten sechs Alben - ein wichtiger Hebel für die Verhandlungen über Songauswahl und Streaming-Deals.

Am 3. Oktober erscheint Swifts zwölftes Studioalbum „The Life of a Showgirl“. Der Termin liegt knapp nach dem Stichtag für die 68. Grammy Awards. Ein Auftritt Anfang Februar böte die perfekte Bühne, um neues Material live vorzustellen und gleichzeitig die Verkaufszahlen weiter anzukurbeln.

NFL-Boss: „Es ist ein Vielleicht“

Ein Engagement in Santa Clara wäre kein Neuland: Bereits 2006 sang die damals 16-Jährige die Nationalhymne beim Thanksgiving-Game der Detroit Lions, 2010 trat sie zur Kickoff-Show in New Orleans auf. 2019 stellte sie ihre Single „ME!“ beim NFL-Draft vor, 2022 feierte der Trailer zu ihrem Album „Midnight“ Premiere im dritten Viertel des Duells Saints gegen Cardinals.