Trotz Flop-Start: Giants halten an NFL-Altstar fest

SPORT1 09.09.2025 • 16:05 Uhr Die New York Giants halten trotz ihres Fehlstarts an Russell Wilson fest. Coach Brian Daboll stärkt den Quarterback vor dem Duell mit Dallas.

Die New York Giants halten an Russell Wilson fest - trotz eines Saisonstarts zum Vergessen.

Head Coach Brian Daboll stellte am Montag klar, dass der 35-jährige Quarterback auch am kommenden Sonntag gegen die Dallas Cowboys auflaufen wird. Debatten um einen schnellen Wechsel zum hochgelobten Rookie Jaxson Dart erteilte der Coach damit vorerst eine Absage.

Giants: Wilson bleibt Starter

„Russ wird der Starter sein“, betonte Daboll ohne Zögern in einer Videokonferenz mit Reportern.

Nach dem 6:21 gegen die Washington Commanders war spekuliert worden, ob der erfahrene Spielmacher seinen Platz verlieren könnte. Doch für Daboll gab es nach Analyse des Game-Tape „nie eine ernsthafte Entscheidung zu treffen“.

Schwacher NFL-Auftakt gegen Washington

Wilson erwischte einen rabenschwarzen Tag: 17 von 37 Pässen fanden ihr Ziel, nur 168 Yards, kein Touchdown, kein Pick. Unter Druck der Commanders brach das Passspiel völlig ein - zwei von zwölf Versuchen für 26 Yards, dazu zwei Sacks.

Insgesamt brachte es die Offense auf lediglich 231 Yards und scheiterte zweimal in der Red Zone. „Das Spiel fällt nicht allein auf Russell zurück. Wir müssen kollektiv - Coaches eingeschlossen - besser werden“, erklärte Daboll.

Rookie-Quarterback Dart wartet im Hintergrund

Trotz der Offensiv-Misere bleibt Erstrundenpick Dart vorerst Zuschauer. Der 22-jährige Quarterback glänzte in der Preseason: 32 von 47 Pässen, 372 Yards, drei Touchdowns, null Interceptions, zusätzlich ein Rushing-Score.

Für das Washington-Spiel hatte der Stab sogar ein spezielles Spielzüge-Paket vorbereitet, es kam jedoch nicht zum Einsatz. Veteran Jameis Winston fungierte als Notfall-Quarterback.

Die Giants verpflichteten Wilson in der Offseason mit dem klaren Plan, ihm zumindest zum Auftakt das Ruder zu überlassen.

Der zehnmalige Pro Bowler und Super-Bowl-Champion weiß um den Druck, verliert aber nicht die Ruhe: „Ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann. Wir haben alles auf dem Feld gelassen, aber in der Red Zone nicht abgeschlossen - das war der Schlüssel“, sagte er nach der Niederlage.