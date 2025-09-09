Wer? NFL-Meister irritiert mit teurem Trade-Deal!

SPORT1 09.09.2025 • 09:16 Uhr Die Philadelphia Eagles holen überraschend einen neuen Running Back. Tank Bigsby war in Jacksonville nur Ersatz und soll vor allem den Special Teams helfen.

Die Philadelphia Eagles stocken ihr Backfield und die Special Teams auf: Running Back Tank Bigsby geht von den Jacksonville Jaguars nach Philly. Jacksonville erhält dafür Fünftrunden- und Sechstrunden-Picks im Draft 2026. Der Fünftrundenpick kann sogar noch zum vierten werden - ein hoher Preis.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 24-jährige Bigsby lief in der vergangenen Saison 766 Yards und erzielte sieben Touchdowns. Noch auffälliger: Seine 32,5 Yards pro Kickoff-Return. Genau hier sehen die Eagles den größten Mehrwert. Denn als Running Back war Bigsby in Jacksonville nur Ersatzmann.

NFL: Eagles-Trade irritiert auf den ersten Blick

Die Eagles haben mit Saquon Barkley, A.J. Dillon und dem jungen Will Shipley eigentlich bereits drei bessere Spieler.

Der aktuelle Offensive Player of the Year startete gegen die Dallas Cowboys mit 84 All-Purpose-Yards und einem Touchdown. Shipley (26 Yards) und Dillon (10 Yards) erhielten je drei Carries. Bigsby soll sofort als Returner wirbeln und situativ Entlastung im Laufspiel bringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Warum Jacksonville Bigsby abgibt

Die Jaguars hatten Bigsby 2023 in Runde drei von Auburn gedraftet. In 34 Spielen kam er auf 910 Rushing-Yards und neun Touchdowns.

Während des Camps teilte er sich zunächst die First-Team-Snaps mit Travis Etienne Jr., doch der frühere First-Round-Pick setzte sich durch und dominierte beim 37:20 gegen Carolina mit 143 Yards bei 16 Läufen. Bigsby blieb nur die Statistenrolle.