Berlin-Game: NFL rechnet mit vollem Olympiastadion

SID 29.10.2025 • 11:58 Uhr Aktuell befinden sich noch einige hunderte Tickets für die Partie am 9. November im Verkauf.

Alexander Steinforth, General Manager von NFL Deutschland, rechnet für das Gastspiel der besten American-Football-Liga der Welt in Berlin mit einer vollen Arena.

„Wir werden ein ausverkauftes Olympiastadion haben“, sagte Steinforth am Mittwoch in der Hauptstadt: „Es sind einige hunderte Tickets, die aus aufgelösten Kontingenten noch im Verkauf sind.“

Insgesamt sei die Nachfrage vergleichbar mit den Zahlen aus dem Vorjahr in München gewesen. (rund drei Millionen Interessierte).