Bis zu 180 Millionen Dollar: Lions belohnen Hutchinson

SID 29.10.2025 • 16:51 Uhr Der Teamkollege des Deutsch-Amerikaners Amon-Ra St. Brown unterschreibt einen neuen Vierjahresvertrag.

Zahltag für Aidan Hutchinson: Die Detroit Lions aus der Football-Profiliga NFL haben sich mit Defensive End auf einen neuen Vierjahresvertrag geeinigt. Das gab Mike McCartney, Agent des 25-Jährigen, bei X bekannt. Hutchinson, Teamkollege des deutsch-amerikanischen Wide Receivers Amon-Ra St. Brown, soll für seine Unterschrift bis zu 180 Millionen Dollar erhalten - 141 sind angeblich garantiert. Das berichten ESPN und NFL-Insider Ian Rapoport.

Hutchinson, der einen Großteil der vergangenen Saison wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs verpasst hatte, war im Draft 2022 an zweiter Stelle von den Lions ausgewählt worden. In der laufenden Spielzeit hat Hutchinson in sieben Spielen sechs Sacks und vier erzwungene Fumbles verbucht.