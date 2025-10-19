Chiefs demontieren Raiders - Eagles melden sich zurück

SID 19.10.2025 • 22:09 Uhr Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes hat in der NFL auch dank Rückkehrer Rashee Rice erstmals in dieser Saison eine positive Bilanz.

Nach ihrem enttäuschenden Saisonstart sind die Kansas City Chiefs in der Football-Profiliga NFL auch dank Rückkehrer Rashee Rice endgültig auf Kurs.

Eine Woche nach dem Statement-Sieg gegen die Detroit Lions (30:17) ließ das Team um Quarterback Patrick Mahomes den Las Vegas Raiders beim 31:0 keine Chance und hat erstmals in dieser Spielzeit eine positive Bilanz (4:3). Für die Raiders und den neuen Headcoach Pete Carroll sieht es dagegen düster aus (2:5).

Im Arrowhead Stadium von Kansas City war für Las Vegas gar nichts zu holen. Mahomes warf für drei Touchdowns und 286 Yards Raumgewinn, die Raiders hatten dem Finalisten der vergangenen Saison offensiv und defensiv überhaupt nichts entgegenzusetzen.

Wide Receiver Rice, der wegen der Beteiligung an einem folgenschweren Autounfall für die ersten sechs Saisonspiele gesperrt worden war, sorgte bei seinem ersten Einsatz direkt für zwei Touchdowns.

Mit ganz viel Mühe meldeten sich die Philadelphia Eagles zurück. Der Super-Bowl-Champion, zuletzt von den Denver Broncos und New York Giants geschlagen, setzte sich mit 28:22 bei den Minnesota Vikings durch.

Receiver A.J. Brown stellte mit einem Touchdown gut sechseinhalb Minuten vor dem Ende bei einer erneut durchwachsenen Leistung der Eagles die Weichen auf Sieg. Minnesota verkürzte spät per Field Goal, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.