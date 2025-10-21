NFL: Eagles holen Super-Bowl-Champion Graham zurück

SID 21.10.2025 • 15:42 Uhr Im März hatte Brandon Graham seine Footballkarriere beendet, jetzt läuft er in der NFL wieder für Philadelphia auf.

Nach seinem zweiten Super-Bowl-Triumph mit den Philadelphia Eagles beendete Brandon Graham im März seine Footballkarriere, sieben Monate später kehrt der Defensive End zurück.

Graham hat sich mit dem Titelverteidiger auf einen Vertrag geeinigt und geht damit bei den Eagles in seine 16. NFL-Saison - ein weiterer Klubrekord. Denn Graham hat auch mehr Spiele für die Franchise gemacht als jeder andere (206).

Graham, im Draft 2010 Erstrundenpick der Eagles, hatte sich während der vergangenen Saison einen Trizepsriss zugezogen, war aber im Super Bowl wieder dabei.

„Er kann definitiv immer noch spielen“

„Die Energie, die BG mitbringt, ist beispiellos. Es wäre großartig, einen solchen Spieler in der Kabine zu haben“, hatte Linebacker Nakobe Dean am Sonntag zu einer möglichen Rückkehr des 37-Jährigen gesagt, „und er kann definitiv immer noch spielen.“