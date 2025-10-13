Erster Trainerwechsel in der NFL: Titans feuern Callahan

SID 13.10.2025 • 20:18 Uhr Bereits in der sechsten Woche der laufenden NFL-Saison haben die Tennessee Titans als erstes Team der Football-Eliteliga ihren Trainer gefeuert. 19 Niederlagen in 23 Spielen seit Amtsantritt haben Konsequenzen nach sich gezogen.

Die Tennessee Titans haben bereits in der sechsten Woche der laufenden NFL-Saison als erstes Team der Football-Eliteliga ihren Trainer gefeuert. Einen Tag nach der 10:20-Niederlage bei den Las Vegas Raiders gab das Team aus Nashville die Trennung von Headcoach Brian Callahan bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Solche Entscheidungen sind gerade bei Menschen mit gutem Charakter nie leicht“, sagte Chad Brinker, President of Football Operations bei den Titans, „aber leider haben wir nicht die gewünschte Entwicklung gezeigt.“