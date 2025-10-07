Unfassbarer Game-Winner! Jaguars entzaubern Chiefs

SID 07.10.2025 • 06:25 Uhr Die Kansas City Chiefs kassieren in Jacksonville eine Last-Minute-Niederlage. Der entscheidende Touchdown ist kurios und spektakulär zugleich.

Die Kansas City Chiefs haben in der NFL nach einem ganz bitteren Ende bereits ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes verlor bei den Jacksonville Jaguars nach 14:0-Führung mit 28:31 und unterlag dem Team aus Florida erstmals seit 2009.

Jacksonvilles Quarterback Trevor Lawrence sorgte mit einem Touchdown 23 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung.

Dabei war Lawrence nach dem Snap zunächst ins Straucheln geraten und auf den Rasen gefallen, doch schnell rappelte er sich wieder auf und rannte in die Endzone.

„Panik, schiere Panik“, habe er in dem Moment seines Sturzes gefühlt, sagte Lawrence: „Eigentlich wollte ich den Ball wegwerfen, um die Uhr anzuhalten, aber es war einfach niemand in meiner Nähe - also konnte ich den Touchdown erzielen.“

Dicker Patzer von Mahomes leitet die Wende ein

Mahomes und Co. konnten nicht mehr kontern. Der Chiefs-Quarterback leistete sich zudem eine folgenschwere Interception. Seinen Pass im dritten Viertel beim Stand von 14:14 fing Linebacker Devin Lloyd kurz vor der Jaguars-Endzone ab, anschließend sprintete der 27-Jährige über 99 Yards zum Touchdown.

In der AFC West sind die Chiefs, bei denen Mahomes persönlich, Travis Kelce und zweimal Kareem Hunt für die Touchdowns sorgten, nur Dritter. Die Denver Broncos führen in der Division vor den Los Angeles Chargers (beide drei Siege, zwei Niederlagen).