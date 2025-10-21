Ex-NFL-Profi Martin starb nach Polizeieinsatz

SID 21.10.2025 • 06:35 Uhr Nach dem plötzlichen Tod von Doug am Samstag hat die Polizei weitere Details veröffentlicht. Der Ex-NFL-Profi starb nach einer Festnahme in Oakland.

Zwei Tage nach dem Tod des ehemaligen NFL-Profis Doug Martin haben die Behörden in Kalifornien erste Details zum Ablauf des Vorfalls veröffentlicht. Demnach ist der frühere Runningback im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in Oakland gestorben.

Laut einer Polizeimitteilung von Montag (Ortszeit) war Martin am frühen Samstagmorgen in ein Wohnhaus eingedrungen. Einsatzkräfte hätten den 36-Jährigen dort angetroffen und versucht, ihn festzunehmen. Dabei sei es zu einem „kurzen Handgemenge“ gekommen. Martin verlor laut Polizei nach der Festnahme das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er wenig später verstorben.

Die beteiligten Beamten wurden vorläufig vom Dienst entbunden, wie es den Vorschriften des Oakland Police Department entspricht. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Martins Familie hatte bereits am Wochenende seinen Tod bestätigt, aber keine näheren Umstände genannt. „Die Todesursache ist derzeit noch unbestätigt“, hieß es in einer Stellungnahme.