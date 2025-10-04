Ex-NFL-Star niedergestochen

SPORT1 04.10.2025 • 21:06 Uhr Ex Jets QB Mark Sanchez erleidet Stichwunden in einem Club in Indianapolis. Fox Sports meldet Status stabil. Polizei ermittelt so intensiv zum Hergang.

Mark Sanchez, ehemaliger NFL-Quarterback und heutiger Experte bei Fox Sports, ist in der Nacht zu Samstag in Indianapolis mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der 38-Jährige befand sich laut Senderangaben am frühen Morgen in einem Club unweit der Innenstadt, als ein Streit eskalierte.

Gewalteskalation in Indianapolis

Nach Informationen des Indianapolis Metropolitan Police Department kam es gegen 0.30 Uhr zu einer „körperlichen Auseinandersetzung“ zwischen zwei Männern.

Einer der Beteiligten erlitt Schnittwunden, der andere - Sanchez - Verletzungen, die „mit Stichwunden übereinstimmen“.

Die Beamten gehen von einem isolierten Vorfall aus; Hinweise auf ein zufälliges Gewaltverbrechen gebe es nicht.

Fox Sports gibt Entwarnung

Fox Sports teilte mit, Sanchez befinde sich in stabilem Zustand und erhole sich. „Wir sind dem medizinischen Team zutiefst dankbar. Unsere Gedanken sind bei Mark und seiner Familie“, heißt es.

Weitere Details zum Gesundheitszustand oder Ablauf des Angriffs wurden nicht veröffentlicht. Der Sender bat darum, die Privatsphäre des früheren Spielmachers zu respektieren.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Opfer und Tatverdächtiger wurden von den Ermittlern bislang nicht benannt; Namen veröffentlicht das IMPD erst, wenn Anklage erhoben wird oder eine Fahndung läuft.

Der Fall wird nun der Staatsanwaltschaft von Marion County zur Entscheidung über mögliche Anklagepunkte vorgelegt.

So lief die NFL-Karriere des Ex-Jets-QB

Sanchez war 2009 als fünfter Pick aus USC zu den New York Jets gewechselt und führte das Team in seinen ersten beiden Jahren jeweils bis ins AFC Championship Game.

In insgesamt acht NFL-Saisons warf er 86 Touchdowns und startete für die Jets, später auch für die Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys sowie Washington. Sein letztes Regular-Season-Spiel absolvierte er 2018.

NFL bangt um Sanchez

„Gedanken und Liebe an Mark Sanchez und seine Familie. Werde schnell gesund, 6“, posteten die Jets auf X. Colts-Head-Coach Shane Steichen zeigte sich vor dem Walk-through betroffen: „Das Wohl von Mark hat Vorrang. Wir wünschen ihm eine rasche Genesung.“