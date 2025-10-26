NFL: Verletzungsdrama um Rookie - Jets brechen den Bann

SPORT1 26.10.2025 • 21:26 Uhr Die Jets feiern als letztes Team den ersten Saisonsieg. Der Erfolg der Eagles wird von einer schweren Verletzung überschattet.

Die lange Pleitenserie der arg gebeutelten New York Jets in der National Football League (NFL) ist vorbei. Das Team von Cheftrainer Aaron Glenn gewann am Sonntag nach sieben aufeinanderfolgenden Niederlagen bei den Cincinnati Bengals 39:38, New York feierte als letzte Franchise ihren ersten Saisonsieg.

Seinen Negativlauf beendete auch Miami, das zuletzt dreimal in Folge leer ausgegangen war. Die Dolphins setzten sich bei den Atlanta Falcons mit 34:10 durch und stehen nun bei zwei Siegen.

NFL: Erster Sieg für die Jets

Ein Touchdown von Mason Taylor samt Extrakick von Nick Folk brachte New York 1:54 Minuten vor Schluss den Sieg. Es war der erste unter Glenn, der das Team zur laufenden Saison übernommen hatte. Es ist seine erste Station als Headcoach.

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles schlug die New York Giants 38:20, überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung. Giants-Rookie Cam Skattebo musste wegen einer Verrenkung des rechten Knöchels ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Pass von Quarterback Jaxson Dart konnte Skattebo den Ball nicht richtig festhalten und wurde von Eagles-Linebacker Zach Braun getackelt. Dabei verdreht sich der Jungstar den Knöchel. Von den Rängen gab es anschließend aufmunternden Applaus.

Eagles-Quarterback Jalen Hurts warf vier Touchdown-Pässe, für ein Highlight sorgte Saquon Barkley. Der Running Back lief über 65 Yards in die Endzone und sorgte früh für das 6:0. Später gelang dem Starspieler ein weiterer Touchdown, diesmal nach einem Wurf von Hurts.

Philadelphia steht nun bei 6:2 Siegen und führt klar in der NFC East. Ebenfalls gut stehen die Buffalo Bills (5:2) nach zuletzt zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen da. Das Team um Quarterback Josh Allen ließ bei den Carolina Panthers nichts anbrennen und gewann 40:9. Allen schaffte es zweimal in die Endzone, genau wie James Cook III. Der Running Back sorgte für 216 (!) Yards Raumgewinn.

