Klatsche in Wembley: Jaguars gegen Rams chancenlos

SID 19.10.2025 • 18:59 Uhr Dauergast Jacksonville geht im dritten London Game der laufenden NFL-Saison unter.

Nichts zu holen für den Dauergast: Die Jacksonville Jaguars aus der US-Football-Profiliga NFL sind bei ihrem bereits 14. Einsatz in London untergegangen.

Den Los Angeles Rams musste sich das Team um Quarterback Trevor Lawrence am Sonntag im Wembley-Stadion mit 7:35 geschlagen geben, es war für die Jaguars die siebte Niederlage in einem London Game – die Bilanz ist nun ausgeglichen.

Lawrence warf nur einen Touchdown-Pass und kassierte durch die Rams-Defense gleich sieben (!) Sacks, dagegen glänzte sein Gegenüber. Matthew Stafford warf für fünf Touchdowns und brachte 21 von 33 Pässen (182 Yards Raumgewinn) an den Mann. Star-Receiver Davante Adams gelangen drei Touchdowns.

Abgesehen von 2020, als die internationalen NFL-Spiele wegen Corona ausgesetzt wurden, spielt Jacksonville seit 2013 jedes Jahr in London. 2023 und 2024 waren die Jaguars, die unter der Woche den deutschen Offensive Tackle Kilian Zierer unter Vertrag genommen hatten, sogar jeweils zweimal in der britischen Metropole angetreten.

