Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NFL
NFL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
NFL>

London Game: Broncos-Arbeitssieg gegen die Jets

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Broncos ringen unsägliche Jets nieder

In einem Spiel mit einem einzigen Touchdown bekommen die Jets offensiv gar nichts zusammen. Dennoch führen sie kurz vor Schluss.
Broncos-Quarterback Bo Nix
Broncos-Quarterback Bo Nix
© AFP/GETTY IMAGES/SID/Sean M. Haffey
SID
In einem Spiel mit einem einzigen Touchdown bekommen die Jets offensiv gar nichts zusammen. Dennoch führen sie kurz vor Schluss.

Eine Woche nach ihrem Überraschungssieg gegen den Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles haben die Denver Broncos in der National Football League auch ein extrem zähes London Game gewonnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Broncos rangen die unsäglich offensivschwachen New York Jets im Tottenham Hotspur Stadium mit 13:11 nieder und verbesserten ihre Saisonbilanz auf 4:2 Siege. Die Jets stehen bei 0:6, sie sind ligaweit das einzige Team ohne Sieg.

Ein Field Goal entscheidet die Partie

Die Jets fanden mit ihrem Quarterback Justin Fields, der neun Sacks kassierte, überhaupt keine Mittel, den Ball im Pass-Spiel zu bewegen.

Mit drei Field Goals von Nick Folk und stabiler Defense allerdings blieb der Außenseiter dran - und er drehte sogar das Spiel: Eine Holding-Strafe der Broncos in der eigenen Endzone brachte den Jets zwei Punkte für eine Safety und damit die 11:10-Führung. Quarterback Bo Nix führte die Broncos im letzten Quarter dann zumindest in Field-Goal-Position - Will Lutz verwandelte zum Endstand.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das dritte London Game bestreiten am 19. Oktober die Jacksonville Jaguars und die Los Angeles Rams. Am 9. November kommt die NFL für das Spiel der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons nach Berlin ins Olympiastadion.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite