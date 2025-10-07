Mittelfinger statt Daumen hoch: NFL bestraft Cowboys-Boss Jones

SID 07.10.2025 • 22:19 Uhr Jerry Jones muss 250.000 Dollar zahlen. Der Besitzer der Dallas Cowboys hatte Fans den Mittelfinger gezeigt – laut eigener Aussage "versehentlich".

Der milliardenschwere Teambesitzer Jerry Jones muss nach seiner obszönen Geste beim NFL-Spiel der Dallas Cowboys eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 US-Dollar zahlen. Das berichteten mehrere US-Medien am Dienstag. Der 82 Jahre alte Cowboys-Boss war dabei gefilmt worden, wie er beim 37:22-Erfolg über die New York Jets den Mittelfinger in Richtung Tribüne zeigte.

Kurios: Jones behauptete später, das Ganze sei ein Missverständnis gewesen. "Ich wollte eigentlich den Daumen hoch zeigen", sagte er im Interview mit dem Radiosender 105.3 The Fan in Dallas. "Das war unmittelbar nach unserem letzten Touchdown, und wir waren alle aufgeregt. Ich habe einfach die falsche Handbewegung gemacht." Er versicherte: "Wenn man will, kann man es einen Unfall nennen. Ich meine es ernst."

Ein Video des Vorfalls hatte sich in Sozialen Medien schnell verbreitet. Jones beteuerte, es habe keine feindliche Absicht gegeben. "Es wurde schnell aufgeklärt", so der Milliardär, der die Cowboys 1989 gekauft hatte.