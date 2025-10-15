Nächste Chance: Footballer Zierer unterschreibt bei Jaguars

SID 15.10.2025 • 18:04 Uhr In Jacksonville bekommt der deutsche Profi erneut die Möglichkeit, sich für die NFL zu empfehlen.

Nächster Anlauf für Kilian Zierer: Der deutsche Football-Profi hat nach seinem schnellen Aus bei den San Francisco 49ers am Montag bereits ein neues Team in der NFL gefunden. Der 25 Jahre alte Münchner schließt sich mit sofortiger Wirkung den Jacksonville Jaguars an, wie die Franchise am Mittwoch bekannt gab.

Für den Offensive Tackle ist es bereits die vierte Station in der Liga im laufenden Kalenderjahr - über das sogenannte Practice Squad ist er dabei aber noch nicht hinausgekommen. Bei den 49ers stand er nur rund eineinhalb Monate unter Vertrag, zuvor hatte es bereits bei seinen kurzen Gastspielen bei den Atlanta Falcons und den Cleveland Browns nicht zum Sprung in den Spielkader gereicht.