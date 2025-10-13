Bitterer Verletzungsschock für die 49ers

SID 13.10.2025 • 06:04 Uhr Bittere Nachricht für die San Francisco 49ers. Star-Verteidiger Fred Warner fällt für den Rest der Saison aus.

Die San Francisco 49ers müssen in der NFL den nächsten schwerwiegenden Ausfall hinnehmen. Star-Verteidiger Fred Warner wird den 49ers für den Rest der Saison fehlen, das gab Head Coach Kyle Shanahan nach der 19:30-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers bekannt. Demnach zog sich der 28 Jahre alte Linebacker beim Spiel in Florida einen Knöchelbruch zu und muss operiert werden.

Warner, der im ersten Viertel der Partie das Feld auf einer Trage verlassen hatte, gilt seit seinem Debüt in der NFL 2018 als einer der Anführer der 49ers-Defensive und verpasste in seiner Karriere bislang nur ein Spiel der regulären Saison. „Er ist einer unserer besten Spieler und außerdem ein großartiger Anführer, daher ist das natürlich ein schwerer Schlag“, sagte Shanahan.

Nicht der erste Ausfall für die 49ers