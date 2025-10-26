Newsticker
NFL: Große Trauer um langjährigen Jets-Star

Die New York Jets trauern um ihren früheren Center Nick Mangold. Der siebenmalige Pro-Bowler erliegt im Alter von 41 Jahren den Folgen einer Nierenerkrankung.
SID
Die New York Jets trauern um ihren früheren Center Nick Mangold. Der siebenmalige Pro-Bowler erliegt im Alter von 41 Jahren den Folgen einer Nierenerkrankung.

Der frühere Footballstar Nick Mangold, von 2006 bis 2017 Center der New York Jets, ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Das gab der Klub aus der National Football League (NFL) am Sonntag bekannt. Der siebenmalige Pro-Bowler erlag am Samstag (Ortszeit) den Folgen einer Nierenerkrankung.

„Nick war mehr als ein legendärer Center“, sagte Geschäftsführer Woody Johnson: „Er war ein Jahrzehnt lang das Herzstück unserer Offensive Line und ein beliebter Teamkollege, dessen Führungsstärke und Härte eine Ära des Jets-Footballs prägten. Abseits des Spielfelds machten Nick sein Witz, seine Wärme und seine unerschütterliche Loyalität zu einem geschätzten Mitglied unserer erweiterten Jets-Familie.“

Mangold hatte zuletzt in den Sozialen Medien einen Brief veröffentlicht und darin seinen Kampf gegen die Erkrankung geschildert.

Mangold suchte nach einer Spenderniere

„2006 wurde bei mir ein genetischer Defekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung führte“, schrieb Mangold, „ich unterziehe mich einer Dialyse, während wir nach einer Spenderniere suchen. Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit.“

Der 29. Pick des NFL-Draft 2006 verbrachte seine gesamte Karriere bei den Jets. Von 2006 bis Anfang der Saison 2011/12 stand er in jedem Spiel in der Startformation.

