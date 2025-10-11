NFK: Saison-Aus für Cowboys-Star

SPORT1 11.10.2025 • 13:18 Uhr Dallas verliert Running Back Miles Sanders wegen einer Knie-Verletzung für die restliche Saison.

Die Dallas Cowboys müssen den Rest der Saison ohne Running Back Miles Sanders auskommen. Executive Vice President Stephen Jones erklärte am Freitag beim Radiosender 105.3 The Fan, dass der 27-Jährige eine Operation am linken Knie benötigt. Die Saison ist für ihn damit vorzeitig beendet.

Laut mehreren Quellen unterzieht sich Sanders einer sogenannten Chondral-Transplantation, bei der Knochen- und Knorpelstücke in das beschädigte Gelenk eingesetzt werden, um dessen Funktion zu verbessern. Teamkollege Trevon Diggs hatte sich im Januar demselben Eingriff unterzogen.

Sanders schleppte das Knieproblem bereits durch das Trainingscamp, stand aber in den ersten vier Partien auf dem Feld und sammelte 117 Yards bei 20 Läufen. Vergangene Woche fehlte er erstmals, am Mittwoch musste er das Training abbrechen.

Günstiger Vertrag, bitteres Ende

Erst im Frühjahr hatte Sanders für ein Jahr und 1,3 Millionen US-Dollar in Dallas unterschrieben, nachdem er zwei Saisons für die Carolina Panthers gelaufen war. Nun endet sein Engagement wohl, ohne dass er sich nachhaltig empfehlen konnte.

Offensive Coordinator Brian Schottenheimer machte schon vor der Hiobsbotschaft klar, dass Javonte Williams den Hauptanteil der Carries bekommen soll: „Er ist unser Bellcow.“ Der 25-Jährige dankte es bislang mit 447 Yards und fünf Touchdowns bei 79 Versuchen.

Kader-Optionen hinter Williams

Rookie Jaydon Blue rutscht nun fest auf Rang zwei der Depth Chart. Bei seinem Debüt gegen die New York Jets brachte er es auf vier Läufe für sieben Yards, die Coaches lobten jedoch seine Big-Play-Qualitäten.