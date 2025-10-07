NFL: Bengals holen Flacco als Reaktion auf Burrow-Ausfall

SID 07.10.2025 • 20:02 Uhr Der NFL-Klub aus Cincinnati hat auf die Verletzung seines Star-Quarterbacks reagiert. Joe Flacco kommt im Tausch von den Cleveland Browns.

Quarterback-Trade in der NFL: Die Cincinnati Bengals haben auf die Verletzung von Joe Burrow reagiert und Routinier Joe Flacco von ihrem Divisions-Rivalen Cleveland Browns verpflichtet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das berichteten am Montag mehrere US-Medien übereinstimmend. Der 40-jährige Flacco soll den verletzten Stamm-Quarterback Burrow ersetzen und die Franchise nach ihrem Fehlstart stabilisieren.

Cincinnati gibt bei dem Tauschgeschäft einen Fünftrundenpick ab und erhält im Gegenzug neben Flacco einen Sechstrundenpick. Headcoach Zac Taylor hatte sich zuletzt nicht mehr klar zu Ersatz-Quarterback Jake Browning bekannt.

Der Backup war aufgrund von Burrows Zehenverletzung in Woche zwei eingesprungen, konnte jedoch keine Wende bringen: Cincinnati verlor die jüngsten drei Partien, insgesamt unterliefen dem 29-jährigen Browning in dieser Saison acht Interceptions.

{ "placeholderType": "MREC" }