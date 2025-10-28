NFL: Besondere Highlights vor Berlin-Spiel

SPORT1 28.10.2025 • 14:10 Uhr Das Berlin-Spiel in der NFL rücken näher. Eine Franchise übernimmt sogar einen Dönerimbiss.

Das NFL-Game in Berlin rückt immer näher! Am 9. November treten sich im Olympiastadion die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons gegenüber. Dabei sorgen auch nicht direkt an dem Spiel beteiligte Franchises über das gesamte Wochenende über für einige Highlights.

Doch auch die Tampa Bay Buccaneers nutzen ihre Vermarktungsrechte in Deutschland für eine besondere Aktion. Die Franchise kapert an dem Wochenende des Spiels den Laden „Kebab with Attitude“ in Mitte kurzerhand mit einer neuen Essenskreation: dem Döner Kebuc. Dahinter verbirgt sich eine Verbindung des Döners mit dem Cuban Sandwich, einer Spezialität aus Südflorida.

NFL-Spiel in Berlin rückt näher

Der ehemalige Defensive Lineman William Gholston, 2020 noch mit den Bucs Super-Bowl-Champion geworden, wird in dem Geschäft vorbeischauen.

Danach geht es für den Star in den Pop-Up-Store der NFL in Berlin für eine Autogrammstunde. Dort wird auch besonderer Merchandise der Franchise verkauft. Die T-Shirts, Hoodies und Caps, in Kooperation mit dem offiziellen NFL-Ausstatter Mitchell & Ness entworfen, sind zudem ab dem 7. November im Berliner NFL-Store und NFL Online-Store erhältlich und verfügbar, solange der Vorrat reicht.

„Das Restaurant-Takeover und das limitierte Merchandise sind neue Ansätze, um unsere DNA für deutsche Fans erlebbar zu machen. Gleichzeitig stellt die Aktion eine Würdigung Berlins und seiner reichen Kultur dar, natürlich ganz bewusst mit einem kleinen Augenzwinkern”, sagt James Ruth, Chief Marketing Officer der Tampa Bay Buccaneers.

Doch damit nicht genug: Im LVL World of Gaming laden die Buccaneers gemeinsam mit den New England Patrios alle Fans zur gemeinsamen Watchparty ein, inklusive Madden NFL Turnier und Überraschungsgästen.

Auch die Patriots wollen die große Werbetrommel rühren. Von Freitag bis Samstag ist der ehemalige Serienmeister in der Berliner Uber Arena präsent. Dort werden verschiedene Foto-Motive aufgebaut. Fans sich in einer Quarterback-Challenge testen und weitere Spiele ausprobieren. Zudem werden exklusive Stücke aus der Patriots Hall-Of-Fame zu bestaunen sein, die extra aus Foxborough nach Deutschland gebracht werden.