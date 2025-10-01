Newsticker
NFL: Browns ersetzen Quarterback Flacco durch Rookie Gabriel

Der einstige Super-Bowl-Sieger muss auf die Bank, im London-Game gegen die Vikings darf der Neuling ran.
Dillon Gabriel in der Preseason gegen die LA Rams
Dillon Gabriel in der Preseason gegen die LA Rams
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/NICK CAMMETT
SID
Die Cleveland Browns haben auf ihren Fehlstart in der National Football League mit 1:3 Siegen reagiert und Veteran-Quarterback Joe Flacco auf die Bank gesetzt. Anstelle des einstigen Super-Bowl-Siegers (2013 mit den Baltimore Ravens) wird Rookie Dillon Gabriel beim Duell mit den Minnesota Vikings am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) in London die Rolle des Spielmachers übernehmen.

Flacco (40) warf in den ersten vier Saisonspielen lediglich zwei Touchdowns, aber sechs Interceptions und kam auf eine Passquote von 58,1 Prozent. Die Browns-Offensive kam saisonübergreifend in keinem der vergangenen neun Spiele auf mehr als 17 Punkte, ein Negativrekord.

Nun soll der 23-jährige Gabriel frischen Wind bringen. Der Drittrundenpick überzeugte in der Preseason mit schnellen Entscheidungen und präzisen Pässen. Er erhält im Stadion von Fußballklub Tottenham Hotspur den Vorzug gegenüber Shedeur Sanders (23), den die Browns im jüngsten Draft in der fünften Runde ausgewählt hatten.

