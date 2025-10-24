NFL: Chargers feiern wichtigen Sieg

SID 24.10.2025 • 06:49 Uhr Das Team um Quarterback Justin Herbert sammelt in der starken AFC West einen wichtigen Erfolg.

Die Los Angeles Chargers haben in der US-Football-Liga NFL einen wichtigen Schritt im Rennen um die Play-offs gemacht. Dank einer starken Vorstellung von Quarterback Justin Herbert gewannen die Chargers gegen die Minnesota Vikings ungefährdet mit 37:10, die Partie war schon zur Halbzeit so gut wie entschieden.

Nachdem Herbert schon in der ersten Hälfte seinen Wide Receiver Ladd McConkey und Tight End Oronde Gadsden jeweils in der Endzone bediente, ging LA mit einer 21:3-Führung in die Kabine. Nach der Halbzeitpause ließ der Spielmacher einen weiteren Touchdown-Pass folgen, insgesamt warf er für 227 Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Zudem erlief er starke 62 Yards selbst.

Auf der anderen Seite erwischte Minnesotas Ersatzquarterback Carson Wentz einen durchwachsenen Tag. 144 Yards sowie je ein Touchdown und eine Interception waren zu wenig, um der Chargers-Defensive ernsthaft Sorgen zu bereiten. Im letzten Viertel wurde der Vertreter von J.J. McCarthy durch Max Brosmer ersetzt.