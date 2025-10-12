NFL: Colts siegen vor Deutschland-Gastspiel weiter

Vier Wochen vor ihrem Deutschland-Gastspiel sind die Indianapolis Colts ein Topteam der National Football League. Am 6. NFL-Spieltag führte Runningback Jonathan Taylor die Colts mit einem späten Touchdown am Sonntag zu einem 31:27 gegen die wehrhaften Arizona Cardinals.
Colts stark - Ravens kollabieren
Damit steht das Team von Quarterback Daniel Jones, das am 9. November im Berliner Olympiastadion auf die Atlanta Falcons trifft, bei fünf Siegen und nur einer Niederlage - ligaweit spitze.
Rodgers mit den Steelers erfolgreich
Die vor der Saison hoch gehandelten Baltimore Ravens hingegen fallen auseinander. Ohne Star-Quarterback Lamar Jackson und weitere verletzte Schlüsselspieler verloren die Ravens gegen die Los Angeles Rams 3:17. Sie stehen nun bei 1:5 Siegen, Play-off-Hoffnung ist praktisch nicht mehr vorhanden.
Die Pittsburgh Steelers um Aaron Rodgers verbesserten sich mit einem 23:9 gegen die Cleveland Browns auf 4:1, sie hatten eine Woche spielfrei. Die Jacksonville Jaguars hatten wie die Colts die Gelegenheit, auf 5:1 zu stellen: Sie verloren allerdings gegen die Seattle Seahawks 12:20. Wie beide Teams 4:2 stehen auch die New England Patriots (25:19 bei den New Orleans Saints) und die Los Angeles Chargers (29:27 bei den Miami Dolphins).
Im London Game hatten die Denver Broncos am Nachmittag eine Woche nach ihrem Überraschungssieg gegen den Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles ein extrem zähes Duell mit den New York Jets gewonnen. Sie rangen die unsäglich offensivschwachen Jets im Tottenham Hotspur Stadium mit 13:11 nieder und stellten auf 4:2. Die Jets stehen bei 0:6, sie sind das einzige Team ohne Sieg.