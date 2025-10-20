NFL: Colts vor Berlin-Auftritt unaufhaltsam

SID 20.10.2025 • 05:43 Uhr Indianapolis bleibt das Überraschungsteam der Saison.

Die Indianapolis Colts bleiben drei Wochen vor ihrem Deutschland-Gastspiel das Überraschungsteam der National Football League. Angeführt von Quarterback Daniel Jones bezwangen die Colts die Los Angeles Chargers am 7. Spieltag mit 38:24. Damit steht Indianapolis als einzige Franchise der NFL bei einer Bilanz von 6:1-Siegen und führt die American Football Conference an.

Jones warf zwei Touchdown-Pässe und insgesamt für 288 Yards. Der abermals herausragende Runningback Jonathan Taylor kam bei 16 Runs auf 94 Yards und drei Touchdowns. Die zwei weiteren Touchdowns nach Pässen von Jones steuerten Michael Pittman und Tyler Warren bei. Die Colts treffen am 9. November (15.30 Uhr) in Berlin auf die Atlanta Falcons.