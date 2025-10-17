NFL: Cowboys nach "Unfall" ohne Diggs

SID 17.10.2025 • 22:57 Uhr Cornerback Trevon Diggs steht nach einem „Unfall“ in den eigenen vier Wänden wegen Symptomen einer Gehirnerschütterung am Sonntag nicht zur Verfügung.

Die Dallas Cowboys müssen in ihrer ohnehin schwachen Verteidigung auch noch auf Trevon Diggs verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Cornerback steht nach einem „Unfall“ in den eigenen vier Wänden wegen Symptomen einer Gehirnerschütterung am Sonntag gegen die Washington Commanders nicht zur Verfügung. Des bestätigte das Team aus der National Football League (NFL).

„Trevon Diggs kam heute Morgen nach einem Unfall, der sich zu Hause ereignete, zur Mannschaft“, sagte Cheftrainer Brian Schottenheimer: „Er wurde von unseren Ärzten untersucht und wird das Spiel verpassen.“ Die Umstände der Verletzung, die sich am Donnerstagabend ereignet habe, seien noch nicht komplett aufgeklärt.

Die Defense der Cowboys weist in der Passverteidigung den schlechtesten Wert der gesamten Liga auf, die 184 kassierten Punkte in sechs Spielen werden nur von den Baltimore Ravens (194) überboten.

{ "placeholderType": "MREC" }