NFL: Cowboys-Superstar kehrt zurück

SPORT1 17.10.2025 • 09:06 Uhr Die Dallas Cowboys können aufatmen. Ihr Superstar ist zurück.

CeeDee Lamb steht vor seinem Comeback in der NFL: Der Pro-Bowl-Receiver der Dallas Cowboys will am Sonntag gegen die Washington Commanders wieder aufs Feld, nachdem er drei Spiele wegen einer schweren Verstauchung des linken Sprunggelenks verpasst hat. Zwei limitierte Trainingseinheiten in Serie reichen ihm, um Entwarnung zu geben.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich bewege mich wieder frei, renne herum und bin einfach ich“, erklärte Lamb nach dem Training. „Mein Sprunggelenk ist so, wo es sein muss.“ Der Star-Receiver Mitte musste damals in der Mitte des dritten Spiels gegen Chicago raus, doch jetzt wittert er die Chance, nahtlos an seinen Saisonstart anzuknüpfen. In den ersten beiden Partien hatte Lamb jeweils die 100-Yard-Marke geknackt.

Cowboys-Superstar kehrt zurück

Lamb betonte, er hätte bereits vergangenes Wochenende gegen Carolina spielen können, entschied sich jedoch für eine Vorsichtsmaßnahme. „Die Extra-Woche gab mir das Vertrauen, wieder dieselbe Explosivität und Stabilität zu haben“, sagte er. Head Coach Mike McCarthy folgte dieser Linie und ließ seinem Top-Spieler Zeit.

Quarterback Dak Prescott zeigte sich erleichtert: „Er sieht großartig aus. Letztes Wochenende in der Reha hätte er wohl schon spielen können. Jetzt ist er bereit - das wird Spaß machen.“ Auch ohne Lamb lief die Offense heiß: Prescott kommt in den vergangenen drei Partien auf zehn Touchdown-Pässe ohne Interception, Neuzugang George Pickens glänzte mit zwei 100-Yard-Auftritten und vier Touchdowns.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit 51 Scrimmage-Yards gegen Washington würde Lamb die 7.000-Yard-Schallmauer durchbrechen - schneller als jeder Cowboy vor ihm. Zudem hält er eine Serie von drei Spielzeiten mit über 100 Catches und 1000 Yards. „Das macht mich nicht hungrig“, meinte Lamb trotzdem. „Hungrig bin ich, weil ich Zeit verpasst habe. Ich will wieder mit meinen Jungs im Huddle stehen.“