NFL: Drake Maye pulverisiert Patriots-Rekord von Tom Brady

SPORT1 20.10.2025 • 08:44 Uhr Drake Maye glänzt beim Sieg der New England Patriots in Tennessee. Dabei stellt der Quarterback mit einer neuen Bestmarke sogar Legende Tom Brady in den Schatten.

NFL-Shootingstar Drake Maye spielt derzeit wie entfesselt. Beim 30:13-Erfolg der New England Patriots über die Tennessee Titans brachte der 23-Jährige 21 seiner 23 Pässe für 222 Yards an, warf zwei Touchdowns und blieb ohne Interception.

{ "placeholderType": "MREC" }

Seine Completion-Quote von 91,3 Prozent pulverisierte den Franchise-Rekord von Tom Brady (88,5). Ligaweit rangiert dieser Wert auf Platz acht der Allzeitliste.

NFL: Maye hadert trotz Rekord-Spiel

„Ich habe trotzdem Würfe liegenlassen“, haderte Maye selbstkritisch. Er verwies auf einen verfehlten Deep Ball auf Rookie-Receiver Kyle Williams und einen zu tief platzierten Pass auf Tight End Hunter Henry.

Zwischen diesen Szenen legte er allerdings 16 Completions in Serie auf - vereinsintern nur von 19 am Stück (Brady 2015, Mac Jones 2021) übertroffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spektakuläre Touchdowns für die Patriots

Die spektakulärste Aktion lieferte Kayshon Boutte: Der Wide Receiver fischte einen 39-Yard-Touchdown nur mit den Fingerspitzen aus der Luft, der Ball war laut NextGen Stats 52,6 Yards durch die Luft unterwegs.

Maye ist damit der einzige Quarterback dieser Saison mit mehreren Touchdown-Pässen, die weiter als 50 Yards flogen. Zuvor hatte Austin Hooper bereits einen drei Yard kurzen, aber artistischen Score gefangen - Maye gab zu, er habe den Ball „unterworfen“.

Stefon Diggs (sieben Receptions, 69 Yards) lobte den Spielmacher: „Er findet den freien Mann, und wir machen Plays für ihn. Wenn jemand so hart arbeitet, überrascht uns das nicht. Vielleicht geht er ja mal 22 von 22.“

New England Patriots führen AFC East an

Vier Spiele in Folge ohne Ballverlust resultierten zugleich in vier Siegen am Stück, die Bilanz steht nun bei 5-2. In der AFC East führt New England weiterhin die Division an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Maye lieferte bereits drei Partien mit einer Quote über 80 Prozent ab. Running Back Rhamondre Stevenson sieht den Schlüssel im Teamwork: „Alle elf Jungs sind im selben Rhythmus.“ Center Garrett Bradbury ergänzt: „Drake verlängert Plays, läuft selbst und bleibt im Pocket cool. Das steckt an.“

Maye auch zu Fuß gefährlich

Neben seiner Präzision überzeugte Maye erneut mit den Beinen: Acht Läufe für 62 Yards verschafften der Offense zusätzliche Dimensionen. Head Coach Mike Vrabel schwärmt: „Seine Athletik ist richtig stark. Egal ob aus der Pocket oder off-platform - er ist exakt und verteilt den Ball variabel.“

Gleichzeitig hebt Vrabel die wachsende Führungsrolle seines Spielmachers hervor: „Er wollte sich alles verdienen. Ich habe ihm gesagt: Du hast es dir verdient.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Patriots wieder daheim

Nach drei Auswärtsspielen in Serie kehren die Patriots am kommenden Sonntag nach Foxborough zurück.