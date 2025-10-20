Familie bestätigt: Ex-NFL-Star Doug Martin verstorben

Der frühere NFL-Runningback Doug Martin ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Das teilte die Familie des Spielers den Tampa Bay Times mit. Demnach sei der langjährige Spieler der Buccaneers bereits am Samstag verstorben.
Trauer um Ex-NFL-Star
Doug Martin, früherer Spieler der Tampa Bay Buccaneers, wird nur 36 Jahre alt.
Doug Martin auf dem Spielfeld
© AFP/GETTY IMAGES/SID/BRIAN BLANCO
„Die Todesursache ist derzeit noch unbestätigt“, hieß es in der Stellungnahme: „Bitte respektieren Sie in dieser Zeit unsere Privatsphäre.“
Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
„Ein Liebling der Fans“
Die Buccaneers zeigten sich „zutiefst betrübt“ über den Tod Martins.
„Er war während seiner Zeit in Tampa Bay ein Liebling der Fans und wurde aufgrund seiner zahlreichen Erfolge als einer der 50 besten Buccaneers aller Zeiten geehrt“, schrieb die Franchise.
Martin hatte sechs seiner sieben Saisons in Tampa Bay verbracht, 2018 beendete er seine Karriere bei den damaligen Oakland Raiders. Der Runningback erzielte in der NFL insgesamt 5356 Yards Raumgewinn und 30 Touchdowns.