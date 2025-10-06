NFL: Erste Niederlage für Bills und Eagles

Nach einem wilden Wochenende mit zwei großen Überraschungen gibt es in der National Football League (NFL) keine unbesiegte Mannschaft mehr. Nachdem Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles im Heimspiel gegen die Denver Broncos durch ein 17:21 seine erste Niederlage kassiert hatte, erwischte es auch die Buffalo Bills: Das Team um Quarterback und MVP Josh Allen unterlag ebenfalls vor eigenem Publikum den New England Patriots durch ein Field Goal 15 Sekunden vor Schluss 20:23.
Erste Niederlage für Bills und Eagles
Schadlos hielten sich die Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown. Auch ohne einen Touchdown des deutsch-amerikanischen Wide Receivers gewann das Team aus der Motor City 37:24 bei den Cincinnati Bengals. Mit acht gefangenen Pässen und insgesamt 100 Yards Raumgewinn war St. Brown neben Quarterback Jared Goff (3 Touchdown-Pässe) dennoch der beste Offensivspieler seiner Mannschaft.
Colts verstärken Brady-Sorgen
Neben den Lions, den Eagles, den Bills und den San Francisco 49ers stehen überraschend zwei weitere Mannschaften bei einer Bilanz von 4:1 - die Indianapolis Colts und die Tampa Bay Buccaneers. Die Colts verstärkten mit einem deutlichen 40:3 gegen die Las Vegas Raiders (1:4) die Sorgen von Mitbesitzer Tom Brady. Quarterback Daniel Jones warf zwei Touchdown-Pässe, dreimal trug Running Back Jonathan Taylor den Ball in die Endzone.
Die Buccaneers kamen in einer wilden Schlussphase zu einem 38:35 bei den Seattle Seahawks. Kicker Chase McLaughlin verwandelte in letzter Sekunde ein Field Goal, ermöglicht hatten die Siegchance aber Lavonte David: 58 Sekunden vor Schluss fing er geistesgegenwärtig einen Passversuch von Seattles Quarterback Sam Darnold ab, der vom Helm von Davids Mitspieler Logan Hall abgeprallt war. Mit einem Touchdown-Pass zehn Sekunden zuvor hatte der erneut starke Quarterback Baker Mayfield zuvor den Ausgleich ermöglicht.