NFL: Fette Geldstrafe für Cardinals-Coach

Hohe Geldstrafe für den Cheftrainer der Arizona Cardinals! Die NFL-Franchise hat ihren Coach Jonathan Gannon mit einer Strafe von 100.000 US-Dollar belegt. Das berichtete der Insider Adam Schefter.
Fette Geldstrafe für NFL-Coach
Bei der peinlichen 21:22-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die Tennessee Titans sorgte Gannon wegen seines Umgangs mit seinem eigenen Spieler Emari Demercado für Aufregung.
Der Football-Profi war im Schlussviertel auf dem besten Weg, einen Touchdown zu erlaufen, welcher Arizonas Führung auf 27:6 ausgebaut hätte.
Doch der Runningback fing zu früh an zu jubeln und ließ den Ball bereits vor der Endzone los. Dadurch wurde es letztlich kein Touchdown.
NFL-Coach entschuldigt sich
Darüber regte sich Gannon dermaßen auf, sodass er sich nach der Aktion seinen Spieler vorknöpfte und ihm offenbar nach dem Weglaufen einen Schlag verpasste.
„Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich nicht gut gefühlt deswegen“, gestand der Coach einen Tag nach dem Spiel auf einer Pressekonferenz und erklärte: „Ich habe das in der Teamsitzung angesprochen und mich bei Emari und dem Team entschuldigt.“