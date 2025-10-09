Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NFL
NFL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
NFL>

NFL: Fette Geldstrafe für Cardinals-Coach

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Fette Geldstrafe für NFL-Coach

NFL-Coach Jonathan Gannon leistet sich einen Aussetzer gegenüber einem eigenen Spieler. Dafür wird er von den Arizona Cardinals hart bestraft.
NFL-Legende Eli Manning und Markus Kuhn reagieren am Rande eines Events in München auf die Degradierung von Giants-Quarterback Russell Wilson.
Johannes Vehren
NFL-Coach Jonathan Gannon leistet sich einen Aussetzer gegenüber einem eigenen Spieler. Dafür wird er von den Arizona Cardinals hart bestraft.

Hohe Geldstrafe für den Cheftrainer der Arizona Cardinals! Die NFL-Franchise hat ihren Coach Jonathan Gannon mit einer Strafe von 100.000 US-Dollar belegt. Das berichtete der Insider Adam Schefter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der peinlichen 21:22-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die Tennessee Titans sorgte Gannon wegen seines Umgangs mit seinem eigenen Spieler Emari Demercado für Aufregung.

Der Football-Profi war im Schlussviertel auf dem besten Weg, einen Touchdown zu erlaufen, welcher Arizonas Führung auf 27:6 ausgebaut hätte.

Doch der Runningback fing zu früh an zu jubeln und ließ den Ball bereits vor der Endzone los. Dadurch wurde es letztlich kein Touchdown.

{ "placeholderType": "MREC" }

NFL-Coach entschuldigt sich

Darüber regte sich Gannon dermaßen auf, sodass er sich nach der Aktion seinen Spieler vorknöpfte und ihm offenbar nach dem Weglaufen einen Schlag verpasste.

„Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich nicht gut gefühlt deswegen“, gestand der Coach einen Tag nach dem Spiel auf einer Pressekonferenz und erklärte: „Ich habe das in der Teamsitzung angesprochen und mich bei Emari und dem Team entschuldigt.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite