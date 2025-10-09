NFL: Fette Geldstrafe für Cardinals-Coach

Johannes Vehren 09.10.2025 • 06:31 Uhr NFL-Coach Jonathan Gannon leistet sich einen Aussetzer gegenüber einem eigenen Spieler. Dafür wird er von den Arizona Cardinals hart bestraft.

Hohe Geldstrafe für den Cheftrainer der Arizona Cardinals! Die NFL-Franchise hat ihren Coach Jonathan Gannon mit einer Strafe von 100.000 US-Dollar belegt. Das berichtete der Insider Adam Schefter.

Bei der peinlichen 21:22-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die Tennessee Titans sorgte Gannon wegen seines Umgangs mit seinem eigenen Spieler Emari Demercado für Aufregung.

Der Football-Profi war im Schlussviertel auf dem besten Weg, einen Touchdown zu erlaufen, welcher Arizonas Führung auf 27:6 ausgebaut hätte.

Doch der Runningback fing zu früh an zu jubeln und ließ den Ball bereits vor der Endzone los. Dadurch wurde es letztlich kein Touchdown.

NFL-Coach entschuldigt sich

Darüber regte sich Gannon dermaßen auf, sodass er sich nach der Aktion seinen Spieler vorknöpfte und ihm offenbar nach dem Weglaufen einen Schlag verpasste.