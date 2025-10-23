Newsticker
NFL German Game: Superstar macht Halftime-Show in Berlin

Halftime-Act bei German Game fix

Die Halftime-Show beim German Game der NFL ist hochkarätig besetzt. „The Kid LAROI“ kommt nach Berlin.
Daniel Höhn
Die Halftime-Show beim German Game der NFL ist hochkarätig besetzt. „The Kid LAROI“ kommt nach Berlin.

Bei der Halftime-Show des Deutschland-Spiels der NFL wird am 9. November im Berliner Olympiastadion Superstar „The Kid LAROI“ auftreten. Das gab die Football-Liga am Donnerstag bekannt.

„Ich bin total begeistert, beim ersten NFL Regular Season Game in Berlin aufzutreten und ich weiß, dass die Stimmung im Stadion episch sein wird“, sagte der australische Rapper. „Es ist eine Ehre, Teil dieses historischen Ereignisses zu sein und mit meiner Musik vor so passionierten Fans aufzutreten. Wir werden diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Stadt machen.“

Der Auftritt von „The Kid LAROI“ wird auf den Stufen vor dem Marathon-Tor im Stadion stattfinden.

„Seine Popularität und seine Energie passen perfekt“

„Wir freuen uns sehr, mit The Kid LAROI einen weltweit bekannten und gefeierten Künstler für unsere Halftime Show in Berlin präsentieren zu können. Seine weltweite Popularität und seine Energie passen perfekt zur Atmosphäre des 2025 NFL Berlin Game“, sagt Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland.

Das German Game bestreiten die Atlanta Falcons und die Indianapolis Colts. Vor der Partie wird das Musik-Quartett der „German Gents“ die deutsche Nationalhymne singen.

„Wir sind sehr glücklich, die NFL am 9. November in Berlin willkommen zu heißen und die deutsche Nationalhymne im Olympiastadion Berlin zu singen“, wurde die Musik-Gruppe zitiert.

Für die Nationalhymne der USA wird Norma Jean Martine verantwortlich sein. „Als amerikanische Künstlerin mit engen Verbindungen nach Berlin ist es eine große Ehre für mich, die US-Nationalhymne beim ersten NFL Regular Season Game in Berlin zu singen“, sagte sie.

