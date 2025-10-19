Newsticker
NFL heute: Woche 7 mit Eagles, Packers & Rams LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Beenden die Eagles ihre Pleitenserie?

Die Eagles wollen ihre Pleitenserie beenden, in Wembley steht das letzte London Game an. SPORT1 verrät, wo Sie die Spiele der NFL verfolgen können.
In der besten Football-Liga der Welt läuft die siebte Woche der Regular Season. Am Sonntag wird es dabei für den aktuellen Super-Bowl-Sieger ernst. Die Philadelphia Eagles gastieren bei den Minnesota Vikings und wollen ihre Pleitenserie beenden.

Die Franchise um Quarterback Jalen Hurts startete mit vier Siegen eigentlich souverän in die neue NFL-Saison, kassierte zuletzt aber zwei Pleiten.

Woche 7 der NFL LIVE im TV, Livestream, Ticker

  • TV: RTL
  • Livestream: RTL+, DAZN
  • Liveticker: -

Gegen die Vikings soll nun wieder der Turnaround gelingen. Keine einfache Angelegenheit, zumal das Team aus Minnesota in der vergangenen Woche aufgrund der Bye Week kein Spiel bestritt - und dementsprechend erholter und schwerer einzuschätzen ist.

Packers fordern Cardinals - letztes London Game

Ernst wird es auch für die Green Bay Packers, die in dieser Saison ebenfalls große Ambitionen haben. Die Cheeseheads müssen am späten Sonntagabend deutscher Zeit bei den Arizona Cardinals antreten, die zuletzt vier Spiele in Folge unterlagen und deshalb nicht unbedingt in der Favoritenrolle sind.

Bereits am Nachmittag geht es übrigens im Wembley Stadium rund. Im dritten und letzten London Game der Saison treten die Los Angeles Rams gegen die Jacksonville Jaguars an. Beide Teams stehen aktuell bei einer Bilanz von 4:2. Wer schnappt sich den fünften Sieg?

