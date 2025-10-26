NFL heute: Woche 8 mit Bills, Cowboys und 49ers LIVE im Free-TV und Stream

SPORT1 26.10.2025 • 15:00 Uhr Die Buffalo Bills wollen wieder in die Spur kommen und die Denver Broncos weiter siegen. SPORT1 verrät, wo Sie die Spiele der NFL verfolgen können.

Die Regular Season der NFL nimmt weiter Fahrt auf: In Woche acht treffen am frühen Sonntagabend unter anderem die Carolina Panthers auf die Buffalo Bills. RTL zeigt das Spiel im Free-TV (18 Uhr). Wegen der Zeitumstellung in Deutschland fangen die Spiele eine Stunde früher als sonst an.

Die Panthers kommen nach drei Siegen in Serie mit Rückenwind zu den Bills, müssen aber wohl auf Bryce Young verzichten. Der Quarterback wird aller Voraussicht nach von Backup Andy Dalton vertreten.

Die Bills verloren zwar zuletzt zweimal, das Team um Superstar Josh Allen, den MVP von 2024, gilt aber natürlich trotzdem als Favorit.

Woche 8 der NFL LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+, DAZN

: RTL+, DAZN Liveticker: -

Zeitgleich läuft auf RTL+ die Partie zwischen den verletzungsgeplagten San Francisco 49ers und den Houston Texans, die bislang hinter den Erwartungen zurückblieben. Bei den 49ers steht weiterhin Backup Mac Jones auf dem Platz, weil Star-QB Brock Purdy weiterhin verletzt fehlt.

Am späten Abend (21.25 Uhr) kommt es dann zum Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Denver Broncos.