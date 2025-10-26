Newsticker
NFL heute: Woche 8 mit Bills, Cowboys und 49ers LIVE im Free-TV und Stream

Schlagen die Bills zurück?

Bayerns Top-Stürmer Harry Kane verriet einst, sich eine Karriere als NFL-Kicker vorstellen zu können. Nun erhält er von Giants-Legende Eli Manning eine Einladung.
SPORT1
Die Buffalo Bills wollen wieder in die Spur kommen und die Denver Broncos weiter siegen. SPORT1 verrät, wo Sie die Spiele der NFL verfolgen können.

Die Regular Season der NFL nimmt weiter Fahrt auf: In Woche acht treffen am frühen Sonntagabend unter anderem die Carolina Panthers auf die Buffalo Bills. RTL zeigt das Spiel im Free-TV (18 Uhr). Wegen der Zeitumstellung in Deutschland fangen die Spiele eine Stunde früher als sonst an.

Die Panthers kommen nach drei Siegen in Serie mit Rückenwind zu den Bills, müssen aber wohl auf Bryce Young verzichten. Der Quarterback wird aller Voraussicht nach von Backup Andy Dalton vertreten.

Die Bills verloren zwar zuletzt zweimal, das Team um Superstar Josh Allen, den MVP von 2024, gilt aber natürlich trotzdem als Favorit.

Woche 8 der NFL LIVE im TV, Livestream, Ticker

  • TV: RTL
  • Livestream: RTL+, DAZN
  • Liveticker: -

Zeitgleich läuft auf RTL+ die Partie zwischen den verletzungsgeplagten San Francisco 49ers und den Houston Texans, die bislang hinter den Erwartungen zurückblieben. Bei den 49ers steht weiterhin Backup Mac Jones auf dem Platz, weil Star-QB Brock Purdy weiterhin verletzt fehlt.

Am späten Abend (21.25 Uhr) kommt es dann zum Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Denver Broncos.

Mit Dak Prescott und dem WR-Duo aus CeeDee Lamb und George Pickens stellt Dallas eine der besten Offensiven der Liga, auf der anderen Seite gilt die Broncos-Defensive als eine der besten der Liga. Wer drückt dem Spiel am Ende den Stempel auf?

