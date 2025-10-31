NFL: Jackson-Comeback mit Ausrufezeichen

SID 31.10.2025 • 07:04 Uhr Star-Quarterback Lamar Jackson dreht direkt wieder auf. Die Dolphins-Fans sind alles andere als glücklich.

Comeback mit Ausrufezeichen: Star-Quarterback Lamar Jackson hat sich nach seiner Verletzungspause mit einem starken Auftritt zurückgemeldet. Jackson, der drei Partien aufgrund einer Oberschenkelblessur verpasste, führte seine Baltimore Ravens mit vier Touchdown-Pässen zu einem 28:6-Erfolg bei den Miami Dolphins.

„Es war ein tolles Gefühl, auf dem Rasen zu stehen“, sagte Jackson: „Es war fantastisch.“ Der zweimalige wertvollste Spieler der NFL, der im Süden Floridas aufgewachsen ist, brachte 18 von 23 Pässen über 204 Yards an den Mann und beflügelte die Ravens.

Großes Lob für NFL-Star Jackson

„Er hat uns die ganze Nacht lang angeführt“, sagte Tight End Mark Andrews über Jackson: „Wenn wir die Nummer 8 dort hinten haben, sind wir in guten Händen. Er hat großartig gespielt, den Ball geworfen, den Ball getragen.“