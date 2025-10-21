NFL-Kracher: Jungstar wackelt - Teamkollege schwer verletzt!

SPORT1 21.10.2025 • 11:03 Uhr Die Washington Commanders bangen trotz leichter Entwarnung um QB Jayden Daniels vor dem Duell mit den Chiefs. Ein Teamkollege ist für die Saison raus.

Die Washington Commanders können aufatmen - zumindest ein wenig. Eine MRT-Untersuchung an Jayden Daniels‘ rechter hinterer Oberschenkelmuskulatur ergab keinen strukturellen Schaden.

„Es ist nichts Gravierendes“, erklärte Head Coach Dan Quinn am Montag. Ob der Star-Quarterback am 27. Oktober bei den Kansas City Chiefs im Monday Night Game aufläuft, ist dennoch offen. Frühestens wenn das Team am Donnerstag wieder trainiert, will Quinn eine Entscheidung treffen.

Washington Commanders bangen um NFL-Jungstar

Mit noch elf Minuten und 53 Sekunden im dritten Viertel der 22:44-Niederlage gegen die Dallas Cowboys rauschte Linebacker Shemar James ungehindert auf Daniels zu.

Der Spielmacher brach den geplanten Slant-Pass ab, wollte den Ball sichern, doch James schlug das Leder heraus - Fumble. Beim Sturz griff sich Daniels sofort an den Oberschenkel und humpelte vom Feld.

In der Kabine lief er später ohne erkennbare Probleme, ein Einsatz im Arrowhead Stadium bleibt jedoch fraglich. Sollte er passen müssen, würde Marcus Mariota als Starter übernehmen.

Verteidiger Armstrong reißt Kreuzband

Noch bitterer traf es Defensive End Dorance Armstrong. Der 27-Jährige zog sich bereits im ersten Drive einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu - Saison beendet.

Armstrong führte Washington bis dahin mit fünfeinhalb Sacks an und gehörte damit zu den besten Pass Rushern der NFL. Für die ohnehin wackelige Defense ein schwerer Schlag: Sie rangiert derzeit auf Platz 21 bei zugelassenen Punkten und Platz 27 bei den Yards.

Seuchensaison für NFC-Finalist

Armstrong ist bereits der zweite Starting-Defensive-End, der langfristig ausfällt. In Woche zwei riss sich Deatrich Wise Jr. den Oberschenkelmuskel, in Woche vier erwischte es Ersatzmann Javontae Jean-Baptiste mit einer Brustmuskelruptur.