NFL: Überraschende Pleite - Bills geraten aus dem Tritt

SID 14.10.2025 • 05:58 Uhr Die Buffalo Bills geraten nach dem starken Saisonstart aus dem Tritt. Auch Washington kassiert eine Pleite.

MVP Josh Allen und die Buffalo Bills sind nach ihrem blitzsauberen Start in die NFL-Saison aus dem Tritt geraten. Das ambitionierte Team aus dem Bundesstaat New York kassierte beim 14:24 bei den Atlanta Falcons die zweite Niederlage nacheinander.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der vergangenen Woche hatten die Bills bereits gegen die New England Patriots verloren. Nach sechs Spielen in der National Football League stehen sie nun bei vier Siegen und zwei Niederlagen.

In Atlanta blieb auch Quarterback Allen, in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler der NFL gewählt, unter seinen Möglichkeiten. Zwar warf er zwei Touchdownpässe, wurde jedoch von der Falcons-Defensive viermal zu Boden gerissen.

Für das Highlight der Partie sorgte nicht der Spielmacher, sondern Running Back Bijan Robinson, der die Defensive der Bills durchbrach und beinahe über das gesamte Feld (81 Yards) zum Touchdown lief.

{ "placeholderType": "MREC" }

McDermott: „Wir müssen uns den Arsch aufreißen“

„Wir werden uns um die Offensive, die Defensive und die Special Teams kümmern“, kündigte Bills-Coach Sean McDermott vor dem kommenden spielfreien Wochenende an.

Die Pause soll dem Neustart dienen: „Wir müssen von vorne anfangen, das Problem lösen und uns den Arsch aufreißen, um es zu schaffen.“

Quarterback Allen übte Selbstkritik. „Ich muss besser werden“, sagte der 29-Jährige und gab zu: Die Niederlage werde ihn die kommenden zwei Wochen beschäftigen. „Es gibt eine Menge zu klären.“

Bears schlagen Commanders

In der zweiten Partie am Columbus Day zwischen den Chicago Bears und den Washington Commanders (25:24) ragte Ersatz-Kicker Jake Moody heraus. Vier Field Goals und einen Extrapunkt steuerte Moody zum Auswärtssieg der Bears bei.

{ "placeholderType": "MREC" }