Tod mit 39: Trauer um Super-Bowl-Held

Super-Bowl-Held: Tod mit 39

Die Baltimore Ravens trauern um Arthur Jones. Der Defensive Tackle spielte eine Schlüsselrolle beim Titelgewinn vor bald 13 Jahren.
© IMAGO / Newscom World
SID
Die Baltimore Ravens trauern um Arthur Jones. Der Defensive Tackle spielte eine Schlüsselrolle beim Titelgewinn vor bald 13 Jahren.

Die Baltimore Ravens aus der National Football League (NFL) trauern um Super-Bowl-Sieger Arthur Jones.

Der Defensive Tackle, eine Schlüsselfigur beim Triumph der Franchise vor bald 13 Jahren gegen die San Francisco 49ers, ist im Alter von erst 39 Jahren verstorben. Über die Todesursache machten die Ravens keine Angaben.

Arthur Jones: Plötzlicher Tod mit 39

„Wir sind zutiefst traurig über den plötzlichen Tod von Arthur Jones“, erklärte General Manager Eric DeCosta: „Arthurs Anwesenheit war ein Geschenk für alle, denen er begegnete.“

Chefcoach John Harbaugh berichtete, sein Herz sei „schwer“, Jones sei „wirklich eine bemerkenswerte Person“ gewesen.

Jones gelang im Super Bowl XLVII ein Sack gegen 49ers-Quarterback Colin Kaepernick, kurz bevor im Superdome die Lichter ausgingen - in New Orleans hatte es damals wegen eines Stromausfalls eine 36-minütige Spielunterbrechung gegeben. Jones gelang auch eine Recovery nach einem Fumble.

Er spielte von 2010 bis 2013 für Baltimore. Danach war er für drei Jahre bei den Indianapolis Colts und eine Saison bei den Washington Commanders aktiv. Jones ist der ältere Bruder des ehemaligen UFC-Schwergewichts-Champions Jon Jones und des ehemaligen Defensive End Chandler Jones, der mit den New England Patriots einen Super Bowl gewann.

