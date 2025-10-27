NFL: Saison-Aus für Quarterback-Routinier

SID 27.10.2025 • 22:22 Uhr Vikings-Quarterback Carson Wentz muss wohl an der linken Schulter operiert werden. Stattdessen könnte J.J. McCarthy sein Comeback feiern.

Für Quarterback-Routinier Carson Wentz von den Minnesota Vikings ist die Saison vorzeitig beendet. Wie die NFL-Franchise am Montag bekannt gab, wurde der 32-Jährige, der zuletzt schon mit Schmerzen gespielt hatte, auf die Verletztenliste gesetzt.

Medienberichten zufolge soll der amerikanische Football-Profi an seiner linken Schulter operiert werden.

Wer die Vikings nun am Sonntag bei den Detroit Lions mit dem deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown als Spielmacher auf das Feld führen wird, ist noch offen. Beste Chancen hat wohl der junge Quarterback J.J. McCarthy. Dieser hatte die ersten beiden Saisonspiele für die Vikings bestritten, dann aufgrund einer schweren Verstauchung des rechten Sprunggelenks aber alle weiteren Begegnungen verpasst.

NFL: McCarthy vor Rückkehr?

„Wenn J.J. gesund ist, wird J.J. spielen“, hatte Headcoach Kevin O’Connell nach der jüngsten 10:37-Niederlage bei den Los Angeles Chargers gesagt: „Das ist seit der Verletzung so.“