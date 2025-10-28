NFL: Saisonaus! War das seine letzte Chance?

SPORT1 28.10.2025 • 08:56 Uhr Carson Wentz fällt nach einer Schulter-OP für die Saison aus. War das seine letzte Chance?

Carson Wentz‘ kurzer, schmerzhafter Ausflug als Quarterback der Minnesota Vikings ist vorbei. Der 32-Jährige lässt sich an der linken Schulter operieren und wird in dieser NFL-Saison nicht mehr auflaufen. Die Blessur hatte er sich am 5. Oktober im London-Spiel gegen die Cleveland Browns zugezogen, als ihn Linebacker Carson Schwesinger mehrfach hart erwischte. Trotzdem biss sich Wentz damals durch, führte sein Team mit neun Pässen in Serie noch zu einem 21:17-Sieg - doch der Preis war hoch.

Erst am 24. August hatten die Vikings Wentz als Absicherung für Erstrunden-Pick J.J. McCarthy verpflichtet, nachdem man Sam Howell per Trade abgegeben hatte. Mit seinem Start in Woche drei schrieb Wentz Historie: Zum sechsten Mal in Folge führte er eine neue Franchise als Starter aufs Feld. In fünf Einsätzen kam er auf eine 2:3-Bilanz, warf vier Touchdowns bei drei Interceptions und kassierte 18 Sacks.

Der 32-Jährige ist seit 2016 in der Liga und war zum Start seiner Karriere auf dem Weg, ein Superstar zu werden. Doch immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. So führte er die Philadelphia Eagles 2018 in die Playoffs, verletzte sich dort und so wurde sein Vertreter Nick Foles zum Helden.

Wentz fällt lange aus

Seit 2021 wird Wentz wiederum jährlich weitergereicht. Erst ging es nach Indianapolis, dann zu den Los Angeles Rams und in der vergangenen Saison zu den Kansas City Chiefs. Eine Rolle als Starter war ihm nirgends mehr zugedacht und so hätte er sich nun in den Fokus spielen können.

Beim 37:10-Debakel am vergangenen Donnerstag bei den Los Angeles Chargers griff der Routinier zu Schmerztabletten - und warf vor Frust später seinen Helm auf die Bank. „Der Schmerz ist heftig, aber ich wollte dem Team helfen“, sagte Wentz und entschuldigte sich anschließend bei den Zeugwarten.