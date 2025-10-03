NFL: San Francisco gewinnt kalifornisches Duell

SID 03.10.2025 • 06:44 Uhr Die dramatische Partie zwischen San Francisco und Los Angeles wird erst in der Overtime entschieden. Der Kicker der 49ers behält die Nerven.

Die San Francisco 49ers haben in der National Football League (NFL) das kalifornische Duell für sich entschieden. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion setzte sich bei den Los Angeles Rams mit 26:23 nach Verlängerung durch und fügte dem Rivalen die erste Heimpleite zu.

Die 49ers nehmen trotz des Ausfalls von Quarterback Brock Purdy (Zehenverletzung) als Tabellenführer der NFC West mit einer Bilanz von 4:1 Kurs auf die Play-offs, die Rams stehen nun bei drei Siegen und zwei Niederlagen.

Eddy Piñeiro kickt die 49ers zum Sieg

In der Verlängerung nahm die Defense von San Francisco erst die gegnerische Offense bei einem ausstehenden Yard vom Feld, ehe Eddy Piñeiro aus 41 Yards mit seinem vierten Field Goal des Spiels den Sieg perfekt machte. Ersatz-Quarterback Mac Jones blieb ohne Interception und schaffte mit 33 angekommenen Pässen 342 Yards, wovon zwei zu Touchdowns führten. In Abwesenheit zahlreicher Stammreceiver überzeugte zudem Kendrick Bourne mit zehn gefangenen Pässen über 142 Yards.