NFL: Seattle schlägt Houston und bleibt auf Play-off-Kurs

SID 21.10.2025 • 08:46 Uhr

Die Seattle Seahawks haben ihre gute Form in der US-Football-Liga NFL bestätigt und dürfen sich allmählich Hoffnung auf ein Play-off-Comeback machen.

Gegen die Houston Texans setzte sich das Team im Monday Night Game 27:19 durch und steht vor seiner Bye-Week bei einer Bilanz von 5:2.

Die Gastgeber erarbeiteten sich im Lumen Field bereits im ersten Viertel einen 14:0-Vorsprung. Am Ende erzielte Running Back Zach Charbonnet zwei Touchdowns, auch Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba überzeugte mit 123 Yards Raumgewinn und einem Touchdown. Bei den Texans stand der derzeit verletzte Fullback Jakob Johnson wie zuletzt nicht im Kader.

Turnover-Festival in Seattle

Houstons Quarterback C.J. Stroud hatte mit der starken Defense der Seahawks große Mühe und kam bei einer Pass-Quote von unter 50 Prozent auf 229 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Für Seattle zeigte Quarterback Sam Darnold mit einem Touchdown und einer Interception eine durchwachsene Leistung. Vier Turnovers der Seahawks hielten Houston im Spiel, waren letztlich aber nicht entscheidend.