NFL-Spiel wird im Kinder-Fernsehen gezeigt

SID 14.10.2025 • 12:55 Uhr Die Partie zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons ist zwar auch „klassisch“ bei RTL zu verfolgen, aber für ganz junge Fans gibt es ein besonderes Angebot.

Beim Deutschland-Gastspiel der National Football League (NFL) in Berlin am 9. November (15.30 Uhr) wird es ergänzend zur klassischen Liveübertragung im Free-TV bei RTL ein Sonderformat für Kinder und Jugendliche geben.

Das Spiel am 36. Jahrestag des Mauerfalls zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts im Olympiastadion wird ohne klassische Werbepausen und von Kindern co-kommentiert und mitgestaltet auch auf Toggo live zu sehen sein.

Statt klassischer Spots werde es etwa in den Werbepausen „Interviews und spannende Geschichten“ aus dem Berliner Olympiastadion geben.

„Football für Kinder greifbar und spannend“

„Wir freuen uns sehr, dass Toggo das 2025 NFL Berlin Game zu einem echten TV-Familienereignis macht“, sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland: „Durch die kindgerechte Aufbereitung wird Football für Kinder greifbar und spannend erklärt, während Eltern gemeinsam mit ihren Kids mitfiebern können.“

