NFL: Superstar mit historischem Moment - und Swift feiert

SPORT1 28.10.2025 • 06:26 Uhr Travis Kelce erlebt beim Sieg seiner Mannschaft einen historischen Moment. Der Chiefs-Superstar ist nicht zu bremsen.

Ein wackliger Beginn, dann pure Dominanz: Nachdem der erste Pass von Patrick Mahomes auf Travis Kelce für minus einen Yard endete und der folgende Versuch über Umwege in den Händen von Linebacker Bobby Wagner landete, schaltete der Star-Tight-End in den Beast-Mode.

Mit sechs Receptions bei acht Targets und 99 Yards führte Kelce die Kansas City Chiefs zu einem klaren 28:7-Erfolg gegen die Washington Commanders in der NFL. Sein 10-Yard-Touchdown kurz vor Ende des dritten Viertels war Nummer 83 seiner Karriere. Damit ist er nun gemeinsam mit Legende Priest Holmes der erfolgreichste Passempfänger in der Franchisegeschichte.

Von Mahomes und Kelce war es ihr gemeinsamer 75. Touchdown in Pflichtspielen - nur Tom Brady/Rob Gronkowski (105) sowie Philip Rivers/Antonio Gates (90) haben mehr. Auf der Tribüne feierte Kelce-Verlobte Taylor Swift ausgelassen mit.

Der spektakulärste Moment: Play-Action zu Beginn des dritten Durchgangs, Mahomes schaute erst tief, fand aber niemanden. Kelce blockte, löste sich, war völlig frei und pflügte 38 Yards bis kurz vor die Endzone. Fast war es der zweite Touchdown des Abends.

Kelce feiert Rekordmoment

Nicht nur die Offense lieferte. Defensive End Mike Danna, bislang unauffällig, erwischte einen Sahnetag: Erst fing er einen abgefälschten Ball von Spielmacher Marcus Mariota zur ersten Interception seiner Karriere, später jagte er den Washington-Quarterback für zehn Yards zurück und verhinderte so ein Field Goal.

Headcoach Andy Reid zeigte zudem Mut: Die Chiefs verwandelten beide Fourth-Down-Versuche. Washington hielt zunächst mit, erzwang zwei Turnover und es stand zur Halbzeit 7:7. Doch ein verhunzter Kickoff-Return bis an die eigene 2-Yard-Linie leitete den Kollaps ein. Die Gäste erzielten nach der Pause nur noch 65 Yards und leisteten sich entscheidende Drops. Mariota brachte 21 von 30 Pässen für 213 Yards und einen Touchdown an, war aber bei beiden Interceptions schuldlos.